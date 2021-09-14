Более 150 выпускников программы «Болашак» помогут сотне тысяч школьников в выборе профессии.

В проекте примут участие болашаковцы, изъявившие желание помочь учащимся 9-11 классов определиться с профессией. Также они поделятся собственными знаниями и навыками и на протяжении одного года будут вести наставничество над школьниками.

Проект стартовал 13 сентября в Туркестанской области.

«Это не тест или заполнение анкеты, а полное погружение в выбор специальности: встречи, обучающие и разъяснительные семинары, мастер-классы и советы от наставников. За годы реализации программы «Болашак» подготовил более 11 тысяч высококвалифицированных специалистов. Сегодня они работают в приоритетных секторах экономики. И не может не радовать то, что они откликнулись на наше безвозмездное предложение. Мы надеемся, что такое общение и взаимодействие со школьниками положительно отразится на том, чтобы детям было легче выбрать профессию», – отметила вице-президент АО «Центр международных программ» Галия Досмухамбетова.

В числе менторов-болашаковцев доктора инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук.

«В период учебы в Колумбийском университете я участвовал во многих волонтерских проектах. Эти проекты помогли получить хороший опыт как мне самому, так и тем, кому я помогал. Как правило, участники проекта могут гордиться своим вкладом в развитие общества, улучшение качества образования и, возможно, повышение уровня жизни будущих поколений. Результаты такой работы становятся заметны уже по прошествии нескольких лет. Например, я вижу прогресс в профессиональной сфере своих студентов. Подобный опыт мне также хочется привнести в развитие молодого поколения казахстанцев», – отметил ведущий аналитик при Ассоциации финансистов Казахстана, выпускник стипендиальной программы «Болашак» Рамазан Досов.

Участие в данном проекте осуществляется наставником на безвозмездной основе, то есть совершенно бесплатно. Добровольцами по менторству выступили уже более 150 выпускников программы.