Ведущие специалисты теперь смогут пройти стажировку за счет государства и провести совместные научные исследования в лучших вузах и научных центрах мира.

Среди них университеты США (Джордж Вашингтон, Мичиган, Вайоминг, Висконсин, Пенсильвания, Бостон, Огайо, Институт международных исследований Мидлберри), Великобритании (Лондонский Императорский колледж, Ридинг университет, Ливерпуль, Manchester Metropolitan University), Федеративной Республики Германия (Берлинский университет им.Гумбольдта), Японии (Токийский университет), Бельгии (KU Leuven) и др.

«По поручению Главы государства ежегодно 500 казахстанских учёных смогут проходить стажировку за счет государства, получать новые знания и проводить совместные исследования. В этом году наши учёные смогут пройти академическое обучение по 80 специальностям и стажировку по 137 специальностям», — отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Отбор учёных, желающих пройти стажировку в лучших зарубежных учебных заведениях по категории “Учёные”, проводит Центр международных программ «Болашак».

Общий стаж работы кандидатов на стажировку по категории “Учёные” должен составлять не менее 3 (трех) лет, в том числе последние 12 (двенадцать) месяцев в выбранной области специализации.

Прием заявлений продлится до 28 октября.