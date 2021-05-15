Санитарные врачи предупреждают горожан быть бдительными на природе.

Так как продолжается эпидемиологический сезон клещевого энцефалита, который продлится до сентября с максимальной активностью клещей в первую половину июня. Шымкент является неблагополучным регионом по заболеваемости ККГЛ. С начала года в мегаполисе зафиксированы случаи: 71 горожан с укусами клещей обратились в медицинские учреждения

Устроившие пикник школьники «атаки» клещей не боятся. Уверяют, защитные меры приняли: надели рубашки с длинными рукавами, а брюки заправили в носки. Может это не слишком эстетично, зато может спасти здоровье, говорят ученики.

школьница:»В школе у нас был диктант про клещей, возбудителей конго-крымской гемморагической лихорадки. Как видите, у нас рубашки с длинными рукавами, брюки и носки. Мы соблюдаем осторожность».

школьник:»При укусе клеща, мы должны нанести масло на место укуса и пинцетом вытащить клеща, а потом, например, камнем его раздавить. Не руками! Ну и, конечно, необходимо обратиться к врачу».

Специалисты уточняют, снятого самостоятельно паразита следует оперативно сдать в лабораторию, где клеща проверят на наличие возбудителя инфекций. Не каждый укус опасен, но последствия заражения болезнями, настолько серьёзны, что лучше перестраховаться.

Балкумис МУСАЕВА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента»:»Шымкент является неблагополучным регионом по заболеваемости ККГЛ. С начала года 71 человек обратились с укусами клещей в медучреждения. В прошлом году у нас был один заболевший, в этом году — пока не зарегистрировано ни одного случая».

Симптомы конго-крымской гемморагической лихорадки проявляются в течение двух недель: кровоизлияния на коже и слизистых оболочках в виде сыпи, пятен, гематом. Наблюдается повышенная кровоточивость десен. Возможны носовые и маточные кровотечения. Начинаются боли в животе, печени, расстройство желудка и рвота.