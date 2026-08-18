В Туркестанской области зарегистрировали восемь случаев ККГЛ

В больницы Туркестанской области с диагнозом «конго-крымская геморрогическая лихорадка» были госпитализированы 8 человек. Среди них есть и граждане Узбекистана.

Специалисты исследовали более 35 тысяч образцов и выявили возбудитель инфекции в 55 клещах. Об этом сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По словам Нурбека Нышанова, руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, чаще всего заражение происходит при контакте с сельскохозяйственными животными: «Клещи питаются кровью животных и размножаются в природной среде. Заражение людей может произойти во время пребывания на природе, при уходе за скотом, а также во время забоя животных. Из восьми случаев, зарегистрированных за шесть месяцев, в шести заражение произошло при уходе за скотом и контакте с животными. Еще в одном случае человека укусил клещ во время покоса травы во дворе собственного дома».

В области была была произведена обработка скота препаратами против клещей. Однако полностью их уничтожить — невозможно. Жителей призывают соблюдать особую осторожность во время пребывания на природе и при контакте с сельскохозяйственными животными.

При выезде на природу рекомендуется носить закрытую одежду и регулярно осматривать тело на наличие клещей.