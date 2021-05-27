По выявленным нарушениям субъектам частного предпринимательства выданы предписания об устранении нарушений.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента в ходе проведения анализа несоответствия продукции по маркировочному показателю за 2020-2021гг. выявил, что из всех 2631 проб продукции, закупленных в торговых точках города в рамках мониторинга безопасности продукции, 67 проб (2,5%) не соответствовало по показателю маркировки (отечественная продукция -11 (16,4%), продукция государств – членов Евразийского экономического союза – 23 (34,3%), продукция других государств – 33 (49,2%).

В том числе, из 11 проб отечественной продукции, в которых выявлено несоответствие по маркировочному показателю, 9 проб являются продукцией местных производителей Шымкента (молочный цех ИП «Халиков» — 1 проба и кондитерский цех ТОО «Мадлен» — 8 проб).

В целях недопущения несоответствия по маркировке продукции был проведён круглый стол на тему «Защита внутреннего рынка от контрафактной, небезопасной продукции. Маркировка продукции» с участием представителей филиала Национальной палаты предпринимательства «Атамекен» по Шымкенту, представителей Департамента юстиции города Шымкента, Департамента государственных доходов и производителей на платформе ZOOM, где были обсуждены требования Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки» и принято решение о проведении совместных мероприятий с заинтересованными органами.

Кроме того, районными управлениями Департамента проведены семинары в платформе ZOOM на тему «Маркировка продукции» с участием производителей города (молочный цех ИП «Халиков»; кондитерские цеха «Диана» ИП А. Турымбетов; ТОО «Мадлен»; «МерАли» ИП Б. Колдасбеков; ТОО «Фиркан»; «Ладушки» ИП Рогальская; ИП «Азиза»; Кондитерский дом «Куликовский» ТОО «A NUR GROUP»; пекарня ИП И.Темиршиков; пельменный цех «Дастархан» ИП И.Пак; пельменный цех «Едим дома»; колбасный цех «Смак Колбаса» ИП О. Стаскова; колбасный цех ИП «Юлдашев»; рыбный цех «Синяя волна»; безалкогольный водозаборный цех «Рауан – Nik»; ТОО «Алемсу»; ТОО «Ақнан»; алкогольный цех ТОО «Евразия элит»; цех мороженого «Дони ЛТД» ИП Абдрайым; производитель масложировой продукции ТОО «Шымкент май»; консервный цех «Азамат» ИП Кадыров; производитель яиц ТОО «Тассай кус») и проведены разъяснительные работы.