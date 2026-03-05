В Казахстане тестируют цифровую маркировку бытовой химии и косметики

Реклама
Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы комитета промышленности министерства промышленности и строительства РК

В Казахстане продолжается пилотный проект по цифровой маркировке бытовой химии и косметики. Отечественные производители тестируют нанесение кодов и интеграцию системы в производственные и логистические процессы.

Проект инициирован министерством промышленности и строительства РК и реализуется с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Его цель — повысить прозрачность оборота товаров, защитить потребителей и создать равные условия для бизнеса.

На сегодня тестирование прошло на базе четырёх отечественных производителей, трёх импортёров и одного розничного продавца.

В их числе производственный комплекс «Аврора», выпускающий около 200 наименований бытовой химии и косметики. По итогам эксперимента установлено, что внедрение маркировки не повлияло на производительность линии и работу склада предприятия.

Испытания также прошли на заводе TELLI ONDIRIS.

Заместитель директора компании Жанна Баймагамбетова отметила, что участие в проекте даёт производителям новые возможности.

«Пилотный запуск и тестирование системы для нас — это преимущество. Мы одними из первых участвуем в процессе и можем оценить, насколько он выгоден и как защищает отечественных товаропроизводителей», — сказала она.

Цифровая маркировка предусматривает нанесение на каждую единицу товара уникального кода Data Matrix, который позволяет отследить путь продукции от производителя до розничной продажи.

