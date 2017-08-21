В Шымкенте по факту наезда автобуса на пешехода возбуждено уголовное дело

В полицию города Шымкент поступило сообщение о наезде автобуса на пешехода в микрорайоне Север. Дорожно-транспортное происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения.

По прибытию на место происшествия полицейскими установлено, что водитель автобуса, 1983 года рождения, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода.

В результате чего, пешеход, девушка, 1999 г.р. с полученными травмами доставлена в реанимационное отделение областной клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Водитель автобуса, 1983 г.р. полностью признает вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.2 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ДТП произошло днем 19 августа.