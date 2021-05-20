Зачем Казахстану дорогая вакцина от коронавируса

Сенаторы призвали к ответу министра здравоохранения Алексея Цой. Сейчас казахстанцев прививают тремя вакцинами: «Спутник ВИ», QazVac и «Хаятвакс». И этом при том, что цена аврабско-китайской вакцины почти в 7 раз выше отечественного препарата!

«Для сравнения — цена вакцины, состоящей из двух компонентов для Hayat-vax составляет около 62-ух долларов, «Спутник» – 26 долларов, отечественной вакцины QazVac — 9,5 долларов. В этой связи прошу ответить на следующие вопросы – в чем причина покупки дорогостоящей вакцины и на чем это основано?», — говорит Айгуль КАПБАРОВА, сенатор.

По словам главного врача страны, стоимость вакцины устанавливают сами производители. А в Минздраве страны таким образом хотят разнообразить выбор казахстанцев.

«Для нас очень важно в кратчайшие сроки обеспечить доступность на рынке Казахстана и обеспечить выбор. Поэтому при переговорах с производителями, вы знаете, есть дефицит по поставкам и лимитированность поставок от каждого производителя. И наша задача в максимально короткие сроки обеспечить население Казахстана вакцинами. Поэтому данная работа проводится и вакцины сейчас, как вы видите, в Казахстане и используются в программе иммунизации», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

В Минздраве и рады бы поставлять в медпункты больше казахстанской вакцины. Но производить её негде. На заводе в Жамбылской области завершены только строительно-монтажные работы. На строительство были выделены 7 миллиардов тенге, на завершение необходимо еще — не меньше полутора миллиардов!

«Строительно-монтажные работы полностью завершены. Сегодня запускаются полностью все вопросы технологического оборудования. Вопросы по валидации требуют тщательного анализа, поэтому мы привлекли турецкие, китайские компании, которые сегодня работают в этом направлении», — говорит Ералы ТУГЖАНОВ заместитель премьер-министра РК

Медики и санврачи надеются что в страну не попадёт индийский штамм вируса. Его в Казахстане не выявили. Прямые авиарейсы с Индией зарыты. Прибывающие транзитом граждане проходят 14-ти дневный карантин.

Говорили в Сенате и госдолге. За год он вырос на четверть — это 4 триллионов двусот миллиардов тенге. Спикер Сената поставил задачу — к осени дефицит бюджета необходимо снизить.

Маулен АШИМБАЕВ спикер Сената РК : Понятно, что сейчас борьба с пандемией, есть много расходов, но в то же время мы этот вопрос обсуждали: нам, видимо, нужно в дальнейшем двигаться в сторону стабилизации дефицита бюджета и изменить тренд на его уменьшение. Так как бюджетный дефицит финансируется за счет заимствования – внешнего или внутреннего.

Ранее министерство финансов предложИИИло увеличить расходы бюджета этого года на 1 трлн 300 миллиардов тенге. Говорили сенаторы и о выборах. Теперь в бюллетенях появится графа — против всех. Акимов районов и городов областного значения будут выбирать граждане.