На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидается неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут дожди с грозами, градом, на севере местами – шквал. Лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе местами – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с, днем местами возможен град. В Акмолинской, Жамбылской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – шквал.

Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской области на большей части, в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +29..+33 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +23..+33 °C, без осадков, легкий ветер.