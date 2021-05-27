На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются шквал, усиление ветра, возможен град, на юге – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град. В Павлодарской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, в Карагандинской области днем местами – шквал. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области ночью и утром местами – туман, днем в Кызылординской области местами – пыльная буря.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Западно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +32..+27 °C, cлабый дождь, легкий ветер. Завтра: +23..+34 °C. , cлабый дождь, легкий ветер.