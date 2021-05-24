Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч тенге.

В УП города Туркестан с заявлением обратился частный предприниматель о том, что в его магазин по продаже одежды проникли неизвестные лица и похитили 11 головных уборов.

Стражи порядка опросили очевидцев, прочесали близлежащие территории и изучили камеры видеонаблюдения. В результате ОРМ полицейские задержали подозреваемого на территории рынка в одном из торговых рядов. Как выяснилось, головные уборы мужчина хранил у себя дома. Украденные шапки изъяли и вернули законному владельцу. Похищенный товар злоумышленник планировал реализовать, а деньги потратить на собственные нужды. Данный факт полицейские зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. В настоящее время проводится досудебное расследование. Мужчина полностью признался в содеянном.