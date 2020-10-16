кража из магазина

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что в его магазин, разбив окно, проникли неизвестные лица и похитили из кассы 60 тысяч тенге, передает Otyrar.KZ.

В результате проведенных ОРМ оперативники по горячим следам задержали подозреваемого.

Им оказался житель Казыгуртского района, который признался в содеянном.

Следствием установлено, что мужчина оказался ранее судимым по статье «Грабеж».

Похищенные деньги подозреваемый потратил на свои нужды.

Полицейскими выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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