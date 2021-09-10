Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в краже одежды на рынке.

В дежурную часть Мактаaральского РОП с заявлением о краже одежды обратилась жительница соседнего Жетысайского района. Со слов потерпевшей, из ее магазина, расположенного на одном из местных рынков, неизвестные похитили мужскую одежду.

В ходе расследования полицейские тщательно изучили камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой в краже.

Стражи порядка задержали воришку по месту жительства и доставили в районный отдел полиции. Как выяснилось, похищенный товар подозреваемая спрятала у себя дома. Затем ценные вещи она планировала сбыть, а деньги потратить. В отношении подозреваемой по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”. Похищенную одежду полицейские вернули законной владелице.