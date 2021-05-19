Обновленную матрицу оценки благополучности эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал Наццентр общественного здравоохранения Минздрава.

Казахстан перешел в «красную» зону. Согласно актуальным на 19 мая данным, в «красной» зоне находятся Алматы, Нур-Султан, Шымкент, а также 5 областей — Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская и ЗКО.

В «красную» зону из «желтой» перешла и вся республика в целом.

В «желтой» зоне остаются пять регионов — Костанайская, Мангистауская, Алматинская, Павлодарская и СКО.

В «зеленой» зоне находятся Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская области и ВКО. Отметим, что Шымкент, который лишь вчера вернулся из «красной» зоны в «желтую», сегодня опять оказался в «красной».