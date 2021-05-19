18 мая 2021 года в полицию обратилась жительница города с сообщением о пропаже своей 15-летней дочери.

По словам матери, дочь раньше нее вышла из автобуса на одной из остановок и заблудилась.

По данному сообщению сотрудники Управления полиции Енбекшинского района ДП г.Шымкента незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкента.

В результате полицейские в течение получаса нашли девочку и благополучно передали ее родительнице.

В свою очередь, горожанка поблагодарила сотрудников полиции за оперативные действия.

В этой связи стражи порядка просят родителей не оставлять детей без присмотра.