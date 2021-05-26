Меньше года назад в редакционной колонке РАБАТа шла речь о том, что Шымкенту ко всем его заслуженным регалиям не хватает еще одного – статуса города трудового героизма.

Чтоб не повторяться, вот цитата из нее: «Скажете, что такого статуса у нас нет. Правильно – пока нет. Но ведь его можно учредить! Примером тому – наши соседи-россияне. Президент РФ Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести». Эта инициатива приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы. Очевидно, есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но которые обеспечивали победу подвигом тружеников тыла…

В этом смысле наши казахстанские города Шымкент, а также Кентау, Атырау (Гурьев), Актобе (Актюбинск), Семипалатинск, Оскемен (Усть-Каменогорск), Алматы (Алма-Ата), Караганда, Уральск, Петропавловск, Костанай и другие имеют полное право носить звание городов трудового героизма».

РАБАТовский текст был размещен на сайте otyrar.kz 18 июня 2020 года. Хронология здесь важна. А 29 июня, то есть через 11 дней, выходит постановление Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств о присвоении городам почетного звания «Город трудовой доблести». Во как! Мыслим в унисон.

Документ этот небольшой, приведу его полностью.

«Совет Межпарламентской ассамблеи постановляет:

1. Принять к сведению информацию о вступлении в силу в Российской Федерации федерального Закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

2. В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения общей исторической памяти и героизме народов бывшего СССР и противодействия фальсификации истории одобрить практику присвоения национальными решениями государств – участников Содружества Независимых Государств почетного звания «Город трудовой доблести» городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

3. Рекомендовать парламентам государств – участников Межпарламентской ассамблеи СНГ рассмотреть возможность использования имеющейся практики присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».

И подпись: председатель совета ассамблеи В. И. Матвиенко. Санкт-Петербург, 29 июня 2020 года, №3.

Из учебников истории, документальных и художественных фильмов, из рассказов наших мам-бабушек и так далее мы знаем, в какие сжатые сроки экономика страны встала на «военные рельсы». Красную Армию надо было снабжать оружием, танками, самолетами, снарядами, пулями, обмундированием, продовольствием, медикаментами и т. п.

Есть в этом отчасти бюрократическом деле момент сугубо формальный – основанием для присвоения звания городам СНГ может стать награждение предприятий и работников государственными наградами за трудовые заслуги или вручение им переходящих Красных знамен Госкомитета обороны СССР, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей городов Центральной Азии и Закавказья в 1941-1945 годах. Что тут скажешь? Есть государственные архивы, есть специалисты, которые достаточно профессионально ориентируются в этом океане информации. Надо обратиться к ним за их авторитетной поддержкой.

На различных форумах целый год идет обсуждение, какие из городов достойны этого звания. Называются Алматы, Ташкент, Ашхабад, Бишкек, Баку, Душанбе… Замечательно! Только где наш город?! Кто за нас замолвит слово?! И еще за Кентау, Атырау, Актобе, Семипалатинск, Оскемен, Караганду, Уральск, Петропавловск, Костанай?

В интернете прочла, что военно-историческое общество Узбекистана уже обратилось в российский организационный комитет «Победа» с официальным запросом о присвоении звания «Город трудовой доблести» Ташкенту. Как бы мы не остались в стороне.

Шымкенту достаточно привести пару-другую фактов периода 1941-1945 годов – и все, сомнений относительно статуса «Город трудовой доблести» ни у кого не будет. Пусть обратят внимание хотя бы на эти три факта.

Первый: 14 из 26 промышленных предприятий, прибывших в первые месяцы войны в Южно-Казахстанскую область с оккупированных фашистами территорий, разместились в Чимкенте.

Второй, хрестоматийный: семь пуль из десяти, выпущенных по врагу, были отлиты из чимкентского свинца.

Третий: в годы войны в Чимкент передислоцировалась Чугуевская военная школа пилотов. Всего за месяц перевезли около 300 самолетов, оборудование и личный состав с семьями. До ноября 1942 инструктором в ней служил Иван Кожедуб, впоследствии генерал-полковник, летчик-истребитель и трижды Герой Советского Союза. В Чимкенте это училище провело три с половиной года, а в мае 1945 года было перебазировано назад на Украину. Всего за годы войны училище выпустило свыше 2500 летчиков-истребителей, 160 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. В память о них в Шымкенте сооружен памятник, сейчас он находится в парке Абая (в 1975 году он был торжественно открыт на площади Куйбышева, ныне – Ордабасы). Работа инструкторов школы пилотов – это тоже героический, доблестный труд.

…Некоторые могут задаться вопросом: зачем городу и нам, его жителям, этот статус? К чему вся эта суета?

Опять же процитирую прошлогоднюю свою статью: «Если кратко, то вот для чего: период Великой Отечественной войны – это ярчайшая страница истории нашей некогда общей страны и нашего города. 1941-1945 годы были наполнены действительно героическим, самоотверженным трудом чимкентцев. Люди старшего поколения, многих из которых уже нет, своим трудом обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях. Именно эти люди терпеливо и бережно выхаживали в госпиталях раненых, растили в детдомах сирот, спасенных и эвакуированных с оккупированных территорий Союза. Чимкент, как и вся страна, жил под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!». Мы были одним народом. «Наше дело правое – Победа будет за нами!»

Эти слова, эти факты – прекрасная прививка от фашизма. И в ней сегодня нуждаются очень многие, в том числе и наши земляки.

В прошлом году с этой идеей РАБАТ поддержали почетные граждане города Шымкента Клара Алипова, Валентина Куликова, филиал КНПК города Шымкента, ОЮЛ «Гражданский Альянс города Шымкента», другие патриоты города.

Осталось только напомнить нашим парламентариям об этом предложении, прозвучавшем от имени совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Не стоит его игнорировать.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА