С 1 июля в стране вступает в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс, заявления граждан в государственные органы будут вносить в информационную систему «е-заявление».

Информационная система позволит усилить взаимодействие власти и общества. Главный документ, который станет опорой концепции «слышащего государства», был презентован на встрече в акимате Туркестанской области.

Прибывшая в регион с рабочим визитом помощник Президента РК — заведующая Отделом по контролю рассмотрения обращений Администрации Президента РК Тамара Дуйсенова встретилась с руководителями местных исполнительных органов и дала положительную оценку работе по внедрению информационной системы «Е-заявление». Также она подробно разъяснила актуальность и важность внедрения информационной системы и Административного процедурно-процессуального кодекса.

«Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, подписанный Президентом 29 июня 2020 года, вступает в силу с 1 июля текущего года. Новый Кодекс -фундаментальный нормативный документ концепции «слышащего государства», озвученной Главой государства в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. Учитывая общественную социальную активность, можно понять важность этого документа. Обращения населения будут вносить в базу «е-заявление», где можно будет увидеть ход его исполнения. Теперь государственный орган при рассмотрении обращения может видеть, какие решения принимались со стороны других органов. Вся информация накапливается на месте. Главная позиция — качественно реагировать на обращения граждан», – сказала помощник Президента РК — заведующая Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Тамара Дуйсенова.

Отметим, теперь правильность ответов на обращения государственных органов, возвращенного заявителям, при необходимости будут рассматривать в суде. При обжаловании обоснованность решений или ответов доказывается государственным органом. Одновременно будут созданы новые административные суды. В настоящее время в регионе активно внедряют и развивают данную систему. В государственных органах и среди граждан проводится разъяснительная работа.

Заявитель может отслеживать ход рассмотрения своего обращения в государственных органах посредством единой информационной системы «Е-заявление», а также представлять доказательства, участвовать в их изучении, давать объяснения, представлять необходимые документы.

Если он не удовлетворен полученным от государственного органа ответом, он имеет право обратиться с жалобой на орган в вышестоящую инстанцию, а затем подать в суд с исковое заявление на государственный орган, принявший решение.

Иски граждан и представителей бизнеса будут рассматриваться специальными административными судами по принципу «презумпции виновности» государственных органов. То есть государственный орган, а не заявитель, доказывает и обосновывает правильность принятого им решения или ответа. Срок рассмотрения обращений сокращается с 30 до 15 дней.

В настоящее время центральные государственные и местные исполнительные органы на 100% подключены к информационной системе, которая уже работает в пилотном режиме.

Пресс-служба акима Туркестанской области