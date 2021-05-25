Сегодня на заседании Правительства министр здравоохранения Алексей Цой представил три сценария развития эпидситуации в стране.

«При пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит – не менее 60%, число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 95 тысяч человек (в среднем от 1,5 тыс. в июне до 500 случаев в сентябре за сутки)», — сказал А. Цой.

По второму реалистичному сценарию, когда эффективность вакцинации составит – не менее 80%, прогнозное число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 69 тысяч человек (в среднем от 1,3 тыс. в июне до 200 случаев в сентябре за сутки), — продолжил он.

При оптимистичном сценарии, по словам министра, когда эффективность вакцинации составит – не менее 95%, число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 61 тысяча человек (в среднем от 1,25 тыс. в июне до 100 случаев в сентябре за сутки).

При этом следует отметить, что реализация того или иного сценария будет напрямую зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации.

Касательно новых штаммов вируса, он добавил, что циркуляция «британского штамма» обнаружена в 30% образцов, индийский штамм на территории республики не установлен.

А. Цой отметил, что в настоящее время наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации.

Так, число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось на 4 тысячи, по сравнению с недельной заболеваемостью в конце апреля — начале мая.

В целом, по его словам, за последний месяц заболеваемость снизилась на 20%.