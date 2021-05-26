На Ленгерской трассе накануне произошло жуткое тройное ДТП: столкнулись два ВАЗа и Volkswagen Golf.

На трассе возле поселка Елтай груды искорёженного металла, осколки стекла на асфальте. Пассажиры не доехали до точки назначения всего несколько километров. В жутком ДТП пострадали 11 человек. В салоне машин находились маленькие дети. С тяжелыми травмами в детскую областную больницу госпитализировали годовалого мальчика и 7-летнего ребенка. Еще один пострадавший — пятимесячный малыш. После аварии он попал на операционный стол и сейчас находится в реанимации.

«Трое пострадавших после ДТП. Ребенок 7,5 лет с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом челюсти. Второй ребенок 1 год три месяца закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, тупая травма грудной клетки, рана в области спины. Третий ребенок пятимесячный поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, сдавленный перелом теменной кости. Травматический шок второй степени», — говорит Алмат Байсалов, заместитель главного врача детской больницы Туркестанской области.

Остальных пострадавших в аварии госпитализировали в первую городскую больницу.

«В приемное отделение обратились 8 человек. Пятеро из них получили медицинскую помощь на амбулаторном уровне, и были отпущены домой. У двоих пациентов диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сейчас они находятся в отделении нейрохирургии, где получают лечение, один пациент в отделении хирургии», — говорит Откир Молдаханов, заведующий приемного отделения больницы №1 г. Шымкента.

Этот участок Ленгерской трассы имеет дурную славу среди местных жителей. Здесь нет ни одного знака ограничения скорости. На двухполосной трассе водители то и дело устраивают дорожные гонки, забывая, что рядом жилой массив и на дороге в этот момент могут оказаться дети.

«Вчера видел аварию, три скорые приехали. Здесь аварии как минимум раз в неделю происходят», — говорит местный житель.

«Очень быстро ездят, собак сбивают, иногда царапины бывают. Сильная авария вчера была, говорят молодежь, говорят пьяные были», — рассказывает житель.

«Здесь дорогу дети переходят, студенты, взрослые. Часто машины бьются, иногда несерьезные ДТП происходят, но иногда и так как вчера, сильные аварии с пострадавшими. Коров сбивают, несутся непонятно куда. Здесь давно уже люди просят «Сергек» установить, может так перестанут гонять», — говорит мужчина.

Ленгерская трасса — одна из самых аварийных в Шымкенте. Камера видеофиксации «Сергек» установлена только вначале пути. Дальше — водители разгоняются и не сбавляют ее даже в населенных пунктах.

Кто стал виновником жуткого ДТП, находился ли водитель под действием алкоголя, предстоит выяснить сотрудникам полиции. И пока дознаватели устанавливают того, кто грубо пренебрег правилами дорожного движения, в больнице борются за жизнь пострадавших. Особые опасения у врачей вызывает состояние маленьких пациентов.

Анастасия Новикова