Три человека накануне получили травмы в дорожной аварии с участием трех автомобилей.

ГАЗель и Audi 80 и МАЗ столкнулись на улице Жиделибайсын (не доезжая скотного рынка).

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Пострадали три человека: водитель ГАЗели, пассажир и водитель Audi.