На главную Новости Шымкента Происшествия Новости ШымкентаПроисшествия В Шымкенте произошло тройное ДТП: есть пострадавшие 27.08.2021 70 Три человека накануне получили травмы в дорожной аварии с участием трех автомобилей. ГАЗель и Audi 80 и МАЗ столкнулись на улице Жиделибайсын (не доезжая скотного рынка). ⠀ Пострадали три человека: водитель ГАЗели, пассажир и водитель Audi. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Трое детей в тяжелом состоянии после аварии на Ленгерской трассе Тройное ДТП произошло по проспекту Байдибек би возле шымкентского дендропарка Тройное ДТП произошло в центре Шымкента