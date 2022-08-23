Несовершеннолетний стал виновником тройного ДТП в Шымкенте

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Шымкенте, передает корреспондент программы «Экстренный вызов» телеканала OTYRAR.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа около 14:00.

По улице Аль-Фараби столкнулись три автомобиля. Мерседес, Ауди и Опель астра. Опель стоял на парковке. В этот момент по улице Аль-Фараби двигались Меседес и Ауди. Мерседес, видимо не успев затормозить, врезался в Ауди. От сильного удара машина врезалась в припаркованный Опель, который проехал несколько метров и врезался в столб автомобильной мойки самообслуживания.

Пострадал пассажир опеля, 5-летний мальчик. Он в момент аварии сидел в машине на парковке. Его госпитализировали.

Как сообщил корреспондент «Экстренного вызова», виновником ДТП оказался несовершеннолетний студент колледжа.