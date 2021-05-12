Акция «30 добрых дел», инициированная к 30-летию Независимости Казахстана, набрала обороты в регионе.

В священный месяц Рамазан в Сарыагашском районе Туркестанской области совершено благое дело. В рамках акции «30 добрых дел» депутат Туркестанского областного маслихата, член партии «Nur Otan» Абдибаев Жомарт Махаматжанович раздал продуктовые наборы 100 малообеспеченным и семьям, имеющим членов с ограниченными возможностями.

Активное участие в ней принял и депутат Туркестанского областного маслихата Ерлан Нурмаханов, при спонсорской поддержке которого продуктовые корзины получили 70 семей в селе Жолгабас Байдибекского района. Члены фракций партии «Nur Otan» в городах и районах тоже поддерживают благотворительную акцию. В канун Кадыр түні – Ночи предопределения депутат Туркестанского городского маслихата Гаппар Амантайулы от имени своей семьи раздал 50 семья продуктовые наборы. Это ежегодная помощь, оказываемая землякам Сарсенбаевыми.

Депутат Арысского городского маслихата Кайрат Ахметов оказал помощь продуктами 20 малоимущим семьям. В Сайрамском районе первичная партийная организация «Ақсукент» при поддержке депутатов районного акимата обеспечила продуктами 15 семей.

Благотворительную акцию организовали и руководитель ГКП «Молодежный ресурсный центр Жетысайского районного отдела внутренней политики Нурлыбек Мутаев и руководитель аппарата Жетысайского районного маслихата Бакберген Абсенов. Поддержали ее секретарь Жетысайского районного маслихата Алихан Утанов и члены фракции партии «Nur Otan» в раймаслихате Рустем Наматуллаев, Жумагали Торекул, Айбек Султанмурат, Кахарбай Исаев, Алладин Мырзаханов и Берик Байымбетов. В результате продуктовые наборы получили 50 семей из поселка Асыката и города Жетысая.