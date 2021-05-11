Всего в Аль-Фарабийском районе 5 кладбищ. Они расположены в микрорайонах Сауле, Актас, Актас-2, 275 квартале и жилом массиве Текесу.

На кладбище Аль-Фарабийского района проведена уборка территории. В частности, были очищены от мусора территория кладбища, приведены в порядок ограждения. Также в данной местности была скошена трава, вывезены сломанные деревья.

Организация, ответственная за содержание кладбищ, проводит уборку 2 раза в неделю.

Уважаемые горожане, давайте меняться вместе — выбрасывать мусор туда, куда следует, не организовывать свалки, содержать в чистоте наш город.