Между тем, в этом году в городе предусмотрены значительные средства на их содержание. Однако подрядчиков так и нет и кладбища зарастают мусором.

В Шымкенте не могут определиться с подрядной организацией, которая будет следить за порядком на 44 кладбищах города. Около полугода недовольные результатами конкурса подрядчики выясняют отношения в суде. За это время кладбища начали обрастать мусором, а деревья, высаженные там, высохли от засухи. В самый шилде вроде как определился подрядчик. ТОО «Көмек Болат » даже приступило к санитарной очистке погостов. Но по словам смотрителей, особого рвения в очистке кладбищ никто не проявляет.

Они только раз пришли, навели порядок и больше мы их не видел, — говорят сторожа погостов.

По словам специалистов, подрядчик, которые приступил к освоению 63 млн тенге, работал лишь пару месяцев. После — департамент внутреннего аудита приостановил деятельность подрядчика, которому предстояло освоить еще 16 млн тенге. Всему виной – тяжбы по поводу тендера.

Нұрлан Бектұрсынов, заместитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: «Действительно, вся беда в участниках тендера – они судятся между собой, а в результате, на кладбищах порядок никто не наводит».

Вот так из-за предпринимателей, думающих о собственном кармане, вопрос саночистки кладбищ остается открытым. По словам чиновников акимата, чтобы избежать повторения ситуации в будущем, планируется внести ряд изменений в конкурс госзакупок. Похоже от этой ситуации устали и чиновники, и горожане, которые видят постоянный бардак на погостах.