На шымкентских кладбищах начали убирать горы мусора и завозить воду. Спустя месяцы судебных тяжб определилась подрядная организация, которая теперь, до конца года, будет обслуживать места захоронений, находящиеся на балансе города.

Не меньше одного раза в неделю Ольга Ли ездит на кладбище. Здесь похоронен её сын. Деревца возле могилы, среди которых и водолюбивая ива, даже на такой жаре остаются зелеными. Чтобы растения не погибли, Ольге Николаевне приходится привозить из города по 200 литров воды. Ждать, когда на новом христианском кладбище заполнят бочки, женщина давно перестала.

Сегодня, по словам Ольги Николаевны, случилось настоящее чудо. Как по заказу, вместе с нашей съемочной группой, в бочках появилась вода. Впервые за все жаркое лето. А вот горы мусора на кладбище так и остались не тронутыми. Беспокоят женщину и огромные ямы на дороге. А несвоевременная уборка сухостоя зачастую приводит к пожарам.

Шарипжан Сагинбеков, сотрудник кладбища: «Нет воды, совсем не завозят, вообще с того года, и мусор не убирали, пока люди не жаловались. В этом году то же самое, в прошлую и в эту пятницу завозили, а так вообще не было, ни на родительское, ни на пасху. Люди наводят порядок, убирают, потом трава стоит, горит все, в этом году пожарку, наверное, раз 15 вызывали».

К такому печальному результату привели судебные тяжбы. С начала года подрядные организации только и делали, что судились за право обслуживать городские кладбища. В итоге выиграла компания ТОО «Комек Болат». Её сотрудники уже убирают мусор и завозят воду. В уборке задействовано 25 рабочих и 6 единиц техники. На двух кладбищах восстанавливают ограды.

Коммунальщики настаивают на том, что смотреть за всеми кладбищами в городе сотрудники одной компании не в силах. В ЖКХ предлагают свое решение проблемы.

Нурлан Бектурсынов, заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ г. Шымкента: «Сейчас подали госинициативу по методу ГЧП для заключения договора, на долгосрочный срок 5-8 лет, для того, чтобы ежегодно не проводить конкурс и чтобы такой неразберихи не было. Сейчас документы готовы, они на рассмотрении. По дорогам ремонт в бюджете не предусмотрен, но текущий ремонт и капитальный мы планируем провести по ГЧП, если наша инициатива не пройдет, то будем делать обследование, составлять акт и делать ремонт дорог».

Напомним, в течение полугода 4 компании судились между собой, так как были не согласны с результатами конкурса госзакупок по содержанию 37 кладбищ. В результате с кладбищ перестали вывозить мусор. Это вызвало недовольство жителей.

Теперь очисткой кладбищ и подвозом воды на погосты будет заниматься ТОО «Комек Болат». До конца года компания должна освоить средства в размере 50 млн тенге.

Договор на обслуживание с подрядной организацией заключен до конца текущего года.

Анастасия Новикова