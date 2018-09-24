С погостов Шымкента вывозят тонны мусора.

Определен подрядчик, который будет следить за чистотой на городских кладбищах Шымкента — это ТОО «Мрамор Гранит Тас».

Специалисты уже навели порядок на христианском кладбище по ул. Дулати (бывшей К. Маркса) и на кладбище в отделении Тельмана.

К сожалению, нередко посетители, наводя порядок на могилах своих родных, выбрасывают мусор на соседние, не заботясь о чужих чувствах.

Призываем всех соблюдать чистоту во время посещений погостов.

Место последнего приюта усопших не должно превращаться в стихийную свалку.

Если на том или ином кладбище не вывозят мусор вовремя, вы можете обратиться к руководству ТОО «Мрамор Гранит Тас» по телефону: 32-43-21