Новый салон «Mega Optika» уже четвёртый в Шымкенте.

К открытию подготовили сразу несколько заманчивых предложений: здесь можно приобрести солнцезащитные и оптические очки, оправы, линзы и аксессуары от мировых производителей. Проверить зрение у врача-офтальмолога высшей категории, на новейших аппаратах. Дмитрий РОГОЖИН, житель г. Шымкента:»Пришел с дочерью. В честь открытия салона «Mega Optika» » здесь проводится бесплатная диагностика. А также есть возможность купить оправу и солнцезащитные очки по 30 процентной скидке. Решили ребенка показать специалисту и приобрести очки».

В салоне « Mega Optika» кроме солнцезащитных и оптических очков, можно приобрести оправы, линзы и аксессуары от мировых производителей.

Леонид ЗАВЕРТАЕВ, заместитель директора сети салона «Mega Optika»: «Мы рады всех поздравить с праздником 1 Мая. Это наш 30-ый салон по Казахстану и 4-ый в Шымкенте. Помимо скидок у нас есть подарки. Ждем жителей г.Шымкента в гости.

Пока родители примеряют очки, дети могут заняться рисованием. В уютном салоне «Mega Optika» работают опытные консультанты и специалисты, которые помогут подобрать оптические и солнцезащитные очки.

Салон «Mega Optika» находится по улице Туркестанской, 7в.

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