Июль – месяц летних распродаж

Июль – месяц активных летних распродаж. И активных советов стилистов, что можно купить сейчас такого, что и в следующем сезоне не выйдет из моды. Мы же не будем гнаться за сиюминутностью трендов, а обратим свое внимание на три популярные позиции нынешних распродаж, способные пополнить гардероб не на один-два сезона, а буквально на годы.

Сумки-плетенки

Чего уж действительно полно сегодня на полках магазинов, так это плетеных сумок. Это был остро модный тренд нынешнего теплого сезона. Огромные шоперы, игривые корзинки, элегантные мини-сумочки – чего только не наплели дизайнеры к этому лету.

Сейчас все это в изобилии представлено на распродажах. Если вы сомневаетесь, стоит ли покупать эту модную вещицу, то давайте обсудим вместе все «за» и «против».

Первый положительный момент: сейчас выбор сумок-плетенок огромный, такого давно не было, а значит, можно найти ту, что вам по душе.

Второй: если ваш любимый стиль в одежде фолк, бохо, гранж, то без сомнений бегите за покупкой. Даже когда пройдет острая фаза моды на плетенки, то в вашем гардеробе они все равно будут смотреться гармонично и уместно.

Еще один момент – практичность. Большая плетеная сумка с крепкими ручками пригодится и для похода за покупками, и для поездки на отдых. Ее можно легко представить и на пляже, и в городе. В нее войдет все – от зонта и кошелька до парео и большого полотенца.

Следующий положительный момент: такие сумки в большинстве своем очень легкие. Если вам приходится много ходить, то такую сумку или рюкзачок вы обязательно оцените.

Собственно, против покупки плетеной сумки есть только одно существенное возражение – она никак не вписывается в ваш образ.

Теперь разберемся с материалом. Наиболее легкие и при этом не самые практичные сумки из соломки и рафии (натуральное волокно, которое производят из листьев пальмы). Они действительно больше подойдут для пляжного отдыха. Если же вы решили купить такое изделие для постоянной носки, то обратите внимание на ручки и дно: они должны быть укрепленными, лучше, когда эти детали сделаны из другого более жесткого материала.

Сумки из хлопковых и синтетических нитей тоже популярны, но плетение обязательно должно быть толстым и плотным. И здесь обязательны жесткий каркас и кожаные ручки.

Один из самых прочных материалов – ротанг. Аксессуары из него хорошо держат форму (обычно это сумки-сундучки или идеально круглые модели), получаются прочными и непромокаемыми — таким не страшен внезапный дождь.

С чем лучше всего сочетать плетеную сумку? Здесь есть множество вариантов.

Объемную сумку из соломки носите с льняными платьями, джинсовыми шортами или брюками-капри.

Аккуратную соломенную сумочку можно вписать в летний деловой костюм или платье-футляр. Она смягчит строгость и внесет в образ легкость.

Компактная сумка-ведро – для прогулки по городу. Она украсит и добавит изюминки в любой повседневный летний образ.

Изящный клатч из тонкой соломки — идеальный спутник для коктейльного платья на вечер.

Легкое платье

Следующая вещь, на которую обязательно стоит обратить внимание на летней распродаже, платье.

Стильное повседневное или нарядное платье сегодня можно найти абсолютно на любую фигуру и на всякий случай. Кроме того, легкое платье, хоть и считается летним, отлично вписывается в осенний гардероб. Модели со свободной широкой юбкой можно носить и с плотными колготками, и с сапогами, и с кожаной курткой-косухой или джинсовкой. Любители стиля кантри давно оценили этот вариант.

Платье длины макси и миди сейчас особенно актуальны. Это знак, что после многих лет засилья мужеподобного оверсайза возвращается мода на женственность и легкость.

Листая вешалки в магазине или страницы на интернет-площадках, обращайте особое внимание на базу: модели на бретелях из плотного трикотажа, платья-майки, платья-футболки, модели приталенного силуэта, платья-рубашки.

Такие платья способны составить основу любого городского гардероба на несколько лет вперед, особенно у нас на юге.

Что касается материала, то ищите натуральные волокна: хлопок, лен, вискоза, атлас, шифон. Они практичны, удобны и долговечны.

Белые блузки, рубашки, футболки

Почему на распродажах следует всегда искать белый верх? Да потому что это непроходящая история. Предметы гардероба белых тонов – это вечная база, поэтому не подвержены модной текучке. Это их самый важный плюс.

Белые майки, рубашки, футболки сочетаются практически с любым низом и потому универсальны. Пример – классическая белая рубашка способна без труда встраиваться в любой образ — от строгого классического до расслабленно-романтического и повседневно-городского.

Белая футболка, ставшая самой популярной одеждой для жары, способна легко перекочевать в осень и зиму. Уже в сентябре начинается пора многослойных сочетаний, главную роль в которых как раз может сыграть футболка.

Еще одна фишка – белая футболка и джинсы. Это вневременная классика и самый простой и стильный вариант на случай, когда «нечего надеть». Эта парочка уместна в любом случае – на работе, прогулке, даже на деловом современном мероприятии.

И последний на сегодня довод, почему белый верх стоит покупать на распродаже. Белое, если мы его активно носим, быстро теряет вид. От частых стирок может появиться сероватый налет, а ткань заметно изнашивается. Чтобы не тратить много денег на обновление гардероба, ищите свою белизну на распродажах.

Яна Котт