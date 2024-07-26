Оптика DOS предлагает больше 600 стильных и качественных оправ для очков

Сотни видов оправ, качественные линзы для них а также контактные линзы. Все это можно найти в сети магазинов оптики Dos. Профессиональные оптометристы проведут диагностику зрения и подберут очки на любой вкус.

8 лет назад у Аружан стало ухудшаться зрение. Как выяснили врачи, девушка любитель чтения книг в ночное время при плохом свете. Аружан долго искала очки, которые были бы ей к лицу — стильные и легкие, чтобы четко видеть окружающий мир. Идеальную оправу девушка нашла в салоне оптики Dos.

«Я искала очки, которые были бы удобными и красивыми, чтобы они не вызывали у меня дискомфорт во время ношения. Я обошла несколько оптик и нашла идеальную оправу в Dos. Мне подобрали качественные и стильные очки, которые мне очень идут. Я всем рекомендую оптику Dos», — говорит Аружан Атырхан, житель г. Шымкента.

В салоне оптики Dos найдут подход к каждому покупателю. Здесь представлены около 600 видов оправ для людей с плохим зрением и еще порядка 150 солнцезащитных очков Покупателям предлагают брендовые очки качества «люкс» из Кореи, Турции, России и нескольких европейских стран. Кроме того, в оптике Dos можно приобрести качественные контактные линзы из Кореи и Японии. А минус, плюс, астигматизм и другие проблемы со зрением определит опытный врач.

«Сначала все клиенты которые к нам приходят проходят проверку зрения. После этого, если есть проблемы со зрением, мы можем предложить приобрести очки или контактные линзы. Предоставляем полную информацию о том, что лучше для того или иного типа заболевания глаз, какой продукт лучше подойдет. Если человеку нужны очки, то необходимые диоптрии устанавливаем в оправу в течение получаса», — говорит Гульдана Курбанова оптометрист.

Сеть магазинов оптики Dos имеет 17 филиалов в 7 городах Казахстана. Клиентам предлагают акцию «Все включено за 7 тысяч 995 тенге». За эту сумму можно пройти диагностику зрения, приобрести оправу для очков, линзы для них и футляр.

Салон оптики Dos располагается по адресу: ул. Бауыржана Момышулы, 13.

Instagram: @dos_optica

Контактный номер: 8-778-256-66-36

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