Путевка в Египет: ночь скидок и розыгрыш ценных призов от Dur Plaza

Приемлемые цены, качественное обслуживание и широкий ассортимент – главные критерии при выборе товара.

Этим руководствуется и Клара Игамбердиева — частый посетитель торгового центра Dur Plaza. Сегодня она пришла выбрать подарок и автоматически стала участницей розыгрыша путевки на двоих в Египет.

Клара Игамбердиева, покупатель:

«Я в этом бутике не первый раз, здесь очень качественная турецкая одежда. Все нравится — обслуживание на высшем уровне. Сегодня в подарок приобрела кофточку мужскую и мне сказали, что 10 числа у них будет черная пятница и я обязательно вернусь, уже присмотрела пару новиночек, хочу приобрести с хорошей скидкой, а еще 11 ноября будет розыгрыш путевки в Египет».

Dur Plaza — новый, современный торговый центр в Шымкенте, с вместительной парковкой. Более 200-сот бутиков предлагают широкий выбор мужской, женской и детской одежды, посуды, элементов декора, игрушек, парфюмерии и косметики. Каждый покупатель найдет необходимый товар по доступной цене. В торговом центре посетителей регулярно радуют скидками и интересными предложениями.

Молдир Таукебаева, хозяйка бутика

«В магазине Br.Сollection ожидается локальная акция на верхнюю одежду скидка — 40%, на брючные костюмы – 15%, на остальные вещи — 20-процентные скидки. 10 ноября будет ночь скидок. Приобретаете, например, одну кофточку за 10 тысяч тенге и участвуете в розыгрыше путевки, который пройдет 11 ноября. В торговом центре Dur Plaza можно приобрести не только вещи, но и посуду, текстиль, сумки, игрушки. А также все для уюта в вашем доме. Мы очень рады видеть всех жителей и гостей нашего города с 10 утрА до восьми часов вечера».

В торговом центре Dur Plaza понравившиеся вещи и товары можно приобрести в рассрочку и испытать удачу — став участником розыгрыша тура на двоих в солнечный Египет. Шанс есть у каждого. Розыгрыш состоится 11 ноября в 14:00.

Адрес: проспект Байдибек би, 70 (напротив дендропарка)

Режим работы: с 10:00 до 20:00