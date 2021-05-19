В Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года будет проводиться общенациональная перепись населения. Она пройдет под девизом «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!», передает zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, главным новшеством национальной переписи этого года станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса.

Казахстанцам будет предоставлена возможность заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн, либо оффлайн при подворовом обходе.

С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября казахстанцы смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи.

Традиционный сплошной обход, пройдет с 1 по 30 октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

Новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе.

Для сбора сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений.

О чем спросят казахстанцев во время переписи

Всего будет задано 87 вопросов. Перечень вопросов, включенных в переписные листы, значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов.

Основой для расширения послужили Рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ, — отмечает Бюро нацстатистики.

В отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками.

Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.

Участие в национальной переписи онлайн

С 1 сентября по 15 октября 2021 года Национальную перепись населения планируется провести посредством самозаполнения респондентами в онлайн режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz.

Система будет доступна 24 часа в сутки. Респондент может выбрать наиболее удобное для себя время для участия в переписи, при этом на сайте будет реализована возможность прервать заполнение бланка и продолжить позднее.

Кроме того, на платформе электронного правительства egov.kz будет расположена вкладка сайта sanaq.gov.kz, через который можно пройти перепись, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для мобильных граждан будет предоставлена возможность прохождения Национальной переписи через мобильное приложение «Aitu».

Специальный call-центр будет работать во время Национальной переписи

В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр «1446».

Номер «1446» будет единый на всей территории страны для мобильных и стационарных телефонов. Также будет действовать номер 8 8000 800 878. Звонки в call-центр будут бесплатными.

При обращении респондента в Call — центр по номеру 1446, в автоматическом режиме по определенным вопросам будет производиться распределение на соответствующие номера телефонов по регионам и Центрального аппарата Бюро.

Кроме этого, респонденты смогут обратиться с запросом или за консультациями на Интернет-ресурс Бюро stat.gov.kz, на блог руководителя Бюро, а также посредством социальных сетей (YouTube, Facebook, Instagram, Telegram).

Свыше 32 тысяч человек привлекут к работе по проведению Национальной переписи.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, к временной работе привлекаются граждане Казахстана, которые должны соответствовать следующим требованиям: старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, без предъявления требований к стажу работы и к профессиональному образованию, имеющие навыки работы с ПК.

В настоящее время уже сформированы внештатные отделы в 17 регионах по подготовке и проведению национальных переписей в общем количестве 85 человек. Со всеми сотрудниками заключены трудовые договоры, в зависимости от категории установлена заработная плата 65-105 тыс. тенге.

Данные отделы проводят организационную работу по подготовке и проведению переписи по своему региону, контролируют работу уполномоченных, инструкторов-контролеров и интервьюеров.

Для подготовки и проведения переписи будут привлечены 997 инструкторов по подготовке и проведению национальных переписей (уполномоченных) в районных центрах и сельских округах территориальных подразделений статистики. Зарплата уполномоченных составит 85 477 тенге.

В обязанности уполномоченных входит:

проведение подготовительных мероприятий;

организация освещения проведения переписи в СМИ;

организация работы по подбору переписного персонала, их обучения и координации;

обеспечение составления переписного районирования (деление на инструкторские, регистрационные и счетные участки); участие в проведении переписи населения.

Для непосредственной работы по сбору данных будет привлечен временный переписной персонал в количестве 32 313 человек: инструкторы-контролеры и интервьюеры.

С интервьюерами и инструкторами-контролерами будут заключаться договора по возмездному оказанию услуг. Оплата работы интервьюеров 1-го и 2-го этапов при полном объеме оказанных услуг за 30 дней будет составлять 83-104 тыс. тенге соответственно. Инструктор-контролерам 1-го и 2-го этапов при полном объеме оказанных услуг за 45 дней планируется оплатить за