Работа по замене столбов светофоров в городе идёт полным ходом.

В ближайшее время современные сигнализаторы дорожного движения установят на перекрёстках пересечении 11 улиц.

Однотипные колонны намного легче и занимают меньше места, чем предыдущие бетонные установки. Электропроводку звуковых светофоров для незрячих провели под землёй.

В целом, в Кентау до конца года планируется установить более 140 колонн.

Также набирает обороты средний ремонт улиц села Хантагы города Кентау.

Строительные работы идут в рамках программы «Ауылым-ел бесігі».

В селе отремонтируют 6 улиц протяжённостью 2,2 километра. Строительные работы закончат в октябре.

Стоит отметить, что общая протяжённость 258 улиц в городе Кентау составляет 173,5 км.

В период с 2020 по 2025 годы планируется провести текущий, средний и капитальный ремонт 142 улиц протяжённость более 100 км.