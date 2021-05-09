В городе Шымкент ночью 10 мая 2021 года ожидается гроза.

Департамент по ЧС г.Шымкент напоминает правила безопасности при грозе:

— никогда не прячьтесь от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями, помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним;

— закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

— не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода;

— во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

— не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. При грозе опасна вода и берега водоемов. Во время грозы рекомендуется находиться как можно дальше от воды. Удар молнии в воду поражает все в радиусе 100 метров.