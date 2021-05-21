В Шымкенте с 1 января по 20 мая 2021 года зарегистрировано 20 случаев лабораторно подтверждённого COVID-19 среди детей, посещающих детский сад.

Департаментом с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводились все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе в детских садах проводилась заключительная дезинфекция и устанавливался 14-дневный карантин.

Согласно постановления Главного государственного санитарного врача города Шымкент №15 от 15.05.2021 года разрешена деятельность детских дошкольных учреждений в обычном режиме при соблюдении комплектации групп не более 25 человек.

В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №17 от 30.04.2021 года в приложении 3, указаны требования к детским дошкольным организациям на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Необходимо соблюдать:

— проведение ежедневного утреннего фильтра медицинскими работниками всех сотрудников и детей (термометрия, обработка рук антисептиком у входа в здание, обработка подошвы обуви на дезинфекционном коврике);

— масочный режим;

— социальную дистанцию;

— своевременное мытье рук детей с мылом до приема пищи, после прогулки на улице, посещения санузла и по мере загрязнения;

— установку санитайзеров с кожным антисептиком на объекте для персонала, в недоступных для детей местах и регулярное их использование;

-проводить кварцевание и проветривание групп;

— строго соблюдать дезинфекционный режим;

— наличие термометров и неснижаемого запаса (не менее чем на 5 дней) дезинфицирующих и моющих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

— не допускать к работе сотрудников и детей при выявлении симптомов острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний;

— приём детей при их отсутствии более 3 рабочих дней осуществляется со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра.

— сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате.