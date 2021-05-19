В Шымкенте строится первый официальный дилерский центр Lexus.

Сегодня состоялась торжественная церемония закладки первого кирпича и фундамента. Ее посетили представители компании «Тойота Мотор Казахстан».

Шымкенте строится официальный дилерский центр Lexus . Закладку первого кирпича и фундамента посетили представители компании, а также президент «Тойота Мотор Казахстан» Кит Мютью Симмонс. По его словам, клиентов в дилерском центре Lexus в Шымкенте будет ждать комфортный сервис высшего класса.

«Этот центр превзойдет все ожидания наших клиентов, здесь будут новые стандарты, новый опыт сервиса. Шымкент перспективный город, третий по населению, и мы видим что у вс очень большой спрос на товар. Кроме того Шымкент находится в центре Туркестанской области, граничит с Узбекистаном, это территория велиогоо шелкового пути. Это будет большой центр», — говорит Кит СИММОНС президент «Тойота Мотор Казахстан» ПЕРЕВОД

Дилерский центр Lexus в Шымкенте — это 5 тысяч квадратных метров, он будет включать в себя 25 сервисных постов. Покупатели смогут приобрести автомобиль и здесь же получить сервисное обслуживание.

«Шымкент ждал Lexus . Мы очень много продали их за этот период. Мы с 2019 года работаем в 2С формате — это продажа и сервис, но не полноценный дилерский центр. Мы продавали такие большие объемы, что даже сам Кит Симмонс сказал, вы бьете рекорды. С каждым годом премиум сегмент становится более востребован в Шымкенте», — говорит Нурсултан ЕСМУРЗАЕВ директор Lexus center г.Шымкента

Первый Lexus центр в Шымкенте планируют открыть уже в 2021 году.