В Шымкенте открылся самый большой дилерский центр в Казахстане

В Шымкенте открылся самый большой в Казахстане дилерский центр по продаже автомобилей Лексус. На открытие было приглашено большое количество артистов и гостей.

«У нас сегодня открытие самого большого дилерского центра Лексус в Казахстане. Данный центр оснащен продажей новых автомобилей, слесарным и куховным цехом. Мощность цеха 350 норма часов. Кузовной цех прорабатывает 100 автомобилей в месяц» — говорит директор центра.

Слесарный и кузовной цеха обеспечат покупателей Лексусов премиальным обслуживанием. К примеру, если нужно будет заменить масло, сделать ТО, произвести покраску деталей или другие работы – владелец авто может обратиться в дилерский центр, где вам произведут детальный ремонт авто. Покупатели говорят, есть много людей, которые хотят обслуживаться именно в элитных центрах.

«Я считаю, что для третьего мегаполиса, это очень даже соответствует, учитывая наше густонаселение, и я считаю, что в Казахстане очень большая востребованность в автомобилях высокого класса. Я думаю, что есть много людей, которые хотят, а есть еще люди, которые приобретают, и хотят обслуживаться именно в элитных центрах, таких как Лексус центр, который открывается сейчас», — комментирует Ергали Сариев, приглашённый гость.

У Лексуса есть и ряд преимуществ перед конкурентами: автомобили собираются исключительно там, где производятся, и служат хозяевам верой и правдой много лет.

Нурсултан Есмурзаев, директор дилерского центра «Лексус Шымкент»:

«Машины собираются в Японии, есть мастера Токуми, которые детально занимаются всеми деталями и и мелочами. Автомобили классные, красивые. По гарантийным случаям практически не обращаются».

Данный центр оснащён по всем европейским стандартам. Не отставая от тенденций, центр оснащен солнечными батареями(102шт), который может обеспечивать здание электричеством 24 часа. В центре представлен широкий автомобильный ряд новых, а также автомобилей с пробегом!