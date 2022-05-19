Новый дилерский центр открыл свои двери в Шымкенте

12 мая 2022 года в одном из самых крупных городов Казахстана прошла официальная церемония открытия совершенно нового дилерского центра Lexus.

Официальный дилерский центр Lexus в Шымкенте расположился по адресу проспект Байдибек би, 132. «Лексус Шымкент» занимает общую площадь в 4046 квадратных метров, что делает его крупнейшим дилерским центром бренда в Казахстане. Каждая деталь нового дилерского центра выполнена в соответствии c философией дизайна L-finesse, которая подразумевает гармоничное сочетание передовых технологий и утонченности многовековой японской эстетики.

Построить инновационно и всесторонне развитый Дилерский центр по последним мировым стандартам, стало возможно благодаря самым надежным партнерам Lexus Shymkent — АО «Народный Банк Казахстан» @halykbank.kz.

Участвуя практически во всех совместных проектах, является нашим самым преданным и надежным партнером, и не раз доказывал, что является одним из лучших в финансовом рынке РК.

Роскошь выбора и комфорт в стиле Омотенаши

Дилерский центр встречает гостей современным и просторным шоурумом площадью 1600 квадратных метров с привычной экспозицией всего модельного ряда Lexus. В шоуруме расположены отделы продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также отдел продаж оригинальных запчастей и аксессуаров с официальной гарантией производителя.

Здесь посетители смогут детально ознакомиться с преимуществами каждого автомобиля Lexus, получить полную техническую информацию по модельному ряду и сформировать индивидуальную конфигурацию желаемой модели. Специалисты центра всегда готовы дать исчерпывающую консультацию и предложить пакет опций под любые потребности и самый взыскательный вкус.

Пространство дилерского центра оборудовано в лучших традициях философии японского гостеприимства Омотенаши, которая базируется на принципах экстраординарного сервиса и комфорта и предписывает относиться к каждому клиенту, как гостю в собственном доме.

Интерьер центра эксклюзивен и динамичен, мебель выполнена по оригинальным чертежам, а в отделке использованы современные материалы. В шоуруме «Лексус Шымкент» предусмотрены все условия не только для комфортных покупок, но и для оптимального отдыха или работы гостя.

Прогрессивные технологии

Открытие «Лексус Шымкент» символизирует не только стабильный рост дилерской сети Lexus в Казахстане, но и серьезные шаги в устойчивом развитии компании. Новый дилерский центр стал точкой передового концепта энергосбережения – на его территории установлена солнечная электростанция, состоящая из 102 солнечных панелей, способных обеспечить центр энергией на 24 часа освещения в шоуруме и 12 часов уличного освещения.

Шоурум объединяет в себе лучшее из двух миров – цифровую презентацию продукта и личный контакт с клиентом. В гостевой зоне размещены интерактивные экраны, которые познакомят гостей с брендом и его ценностями, новыми автомобилями в модельном ряду, информацией о ближайших мероприятиях и действующих в дилерском центре специальных предложениях, а также позволят клиентам наблюдать за ремонтом своего автомобиля в режиме онлайн.

После покупки на специальном экране в комнате выдачи автомобиля владелец сможет детально познакомиться с купленной моделью и спектром услуг дилерского центра по послепродажному обслуживанию, например, системами безопасности, особенностями гарантийной политики проведения технического осмотра.

Высочайший уровень сервисных работ

Гости дилерского центра «Лексус Шымкент» всегда могут рассчитывать на услуги ремонта любой сложности и своевременное прохождение плановых ТО. Сервисная зона технического обслуживания и ремонта автомобилей занимает более 840 квадратных метров центра. Она укомплектована оборудованием последнего поколения и обладает мощностью слесарного цеха около 3700 часов, что позволяет обслуживать 1800 автомобилей в месяц.

К сервисной зоне примыкает вместительный склад запасных частей, стоимость первоначального запаса которого превышает 90 миллионов тенге. Это гарантия того, что ваш автомобиль всегда будет в руках аттестованных профессиональных мастеров, которые используют оригинальные расходные материалы и запчасти.

Кузовной цех, спроектированный по последним стандартам Lexus, имеет мощность 4000 часов и возможность обслужить более 1000 автомобилей в месяц, что позволяет значительно сократить время ожидания сервиса вашего автомобиля.

Полный спектр сервисных услуг, предоставляемых в «Лексус Шымкент»:

• все периодические ТО и сезонный сервис;

• кузовной ремонт и компьютерная диагностика;

• ремонт ходовой части, включая сложный;

• ремонт узлов и агрегатов;

• продажа оригинальных запчастей и аксессуаров.

И, безусловно, «Лексус Шымкент» предлагает клиентам широкий спектр сопутствующих услуг: выгодные программы кредитования от «Toyota Финанс», лизинг, обмен автомобилей с пробегом на новые автомобили в рамках программы Lexus Select, страхование, установку дополнительного оборудования и охранных систем, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Lexus.

Кроме того, на территории нового дилерского центра расположилась зона дополнительного оборудования и аксессуаров, где гости «Лексус Шымкент» могут приобрести стильные и практичные оригинальные аксессуары и предметы одежды из актуальных коллекций.

О дилерской сети Lexus в Казахстане и Кыргызстане

«Лексус Шымкент» — один из пяти официальных дилерских центров Lexus на территории Казахстана и Кыргызстана. Официальные дилерские центры бренда представлены также в Алматы, Нур-Султане, Актобе и Бишкеке. Сервисные центры бренда действуют в Актау, Атырау, Караганде, Костанае, Павлодаре и Уральске.

И все они ориентированы на то, чтобы покупка и владение автомобилем Lexus приносили клиентам исключительно положительные эмоции, а посещение дилерского или сервисного центра оставляло лишь приятные воспоминания. Контакты дилерских и сервисных центров Lexus доступны здесь.