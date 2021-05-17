Хорошая новость для уставших от ветра жителей Шымкента.

По прогнозам синоптиков, ветер утихнет. Нагрузка на сотрудников шымкентского колл- центра Ай-Комек выросла вдвое. В выходные на «горячую линию» поступило около двух с половиной тысяч звонков. Сильный ветер оставил горожан без света.

Токжан АБИШ, главный эксперт центра iKomek г. Шымкента:»Во всех четырех районах были отключения. Звонки поступали из мкр Асар, Кайтпас, Нуртас, «Оңтүстік».В свою очередь мы работали по заявкам, звонили в соответствующие службы для принятия мер по устранению неполадков. Также к нам поступили звонки по билбордам, что ветер их повредил. Мы сразу же связались с управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношении. Многое приведено в порядок. Еще работы остаются в жилых массивах, расположенных на окраине города.

Спасатели о приближении ненастья предупреждали шымкентцев заранее. При этом порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Торегали УРКИМБАЕВ, начальник отдела департамента по ЧС г. Шымкента:» Департаментом были разосланы штормовые предупреждения об усилении ветра. На номер 112 не поступило ни одного звонка. Жители обращались в Айкомек. Личный состав специальная техника департамента была наготове. В любой момент по вызову мы готовы были выехать на место оказать помощь в ликвидации чс».

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни ветер прекратится, днем температура воздуха достигнет 35 градусов

Динара АЙТМЫРЗАЕВА , инженер-синоптик: » Из за того, что большая часть территории Казахстана была под влиянием антициклона из Севера и Севера запада, погода стояла без осадков, сухая. В связи с тем, что антициклон находился возле Балхаша, порывы ветра со стороны Северо-востока у нас достигли от 17 местами до 23 м/сек. На этой неделе ветер постепенно утихнет. 18-19 мая без осадков. 20 мая по области местами ожидается кратковременный дождь. Днем температура воздуха достигнет 35 градусов, Ночью 15-20 градусов тепла».