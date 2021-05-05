В детской клинической больнице города Шымкент врачи провели открытую операцию 14-летней девочке, впервые перенесшей инсульт.

У оперированного подростка разорвались кровеносные сосуды головного мозга, вследствие чего произошло кровоизлияние в мозг.

23 апреля 2021 года в детскую городскую клиническую больницу службой скорой помощи доставлена 14-летняя девочка. Врачи провели компьютерную томографию и выяснили, что из-за разрыва кровеносных сосудов произошел кровоизлияние в мозг. Поскольку лопнувшие сосуды лежали глубоко, нейрохирурги экстренно провели открытую операцию на черепе подростка.

— Мы смогли своевременно проверить ребенка, поступившего в тяжелом состоянии и установить диагноз. Затем оперативно провели операцию, сделали трепанацию головного мозга, удалили гематому в головном мозге, то есть сгусток крови. Оперированный подросток пролежал в реанимации два дня и был переведен в отделение, — рассказал заместитель главного врача детской больницы отдела хирургии Сарыбай Султан.

По словам медиков, открытая операция на черепе подростка прошла успешно. Сейчас пациент находится в хорошем состоянии. Медицинские работники планируют выписать ее из больницы в конце недели.