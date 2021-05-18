Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев официально находится на больничном.

Он помещён в одну из больниц области с диагнозом гипертонический криз.

«Просим воздержаться от лишних комментариев. Дополнительная информация будет предоставлена позже» , — сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Второй день подряд в соцсетях о том, что якобы задержан заместитель акима Туркестанской области. Если одни говорят, что его подозревают в получении крупной взятки, другие осторожно отмечают – по делу замакима проходит лишь свидетелем.

Меиржану Мырзалиеву в сентябре исполнится 41 год. Обладатель, как сейчас принято говорить, блестящего образования.

В 2002 году он окончил Казахский государственный юридический университет, в 2006 году — МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2011-м – Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте РК, в 2016-м – Университет Дьюк, США.

К слову, он стал первым студентом программы «Болашақ», который стал единственным студентом университета Дьюк и единственным удостоенным права пройти стажировку во Всемирном банке.

Вместе со специалистами высочайшего класса, он анализировал тенденции развития сельского хозяйства в разных странах мира.

Работу Меиржана, подтвердившего отличные знания на практике, сотрудники Всемирного банка оценили высоко, настолько, что даже предложили ему остаться работать в престижном финансовом университете.

Но Меиржан Мырзалиев отказался.

В марте 2019 года был назначен заместителем акима Туркестанской области.

Относительно распространяемой в социальных сетях информации о задержании заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева сообщаем следующее.

Мырзалиев приглашался в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, по уголовному делу, находящемуся в производстве Агентства РК по противодействию коррупции.

Подозреваемым он не признавался, мера пресечения не избиралась.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не разглашается.