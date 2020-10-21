Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева на должность заместителя акима области назначен Сабитов Арман Сабитович, передает Otyrar.KZ.

Арман Сабитов родился в 1984 году в городе Шымкент, образование высшее.

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, аспирантуру Казахского экономического университета им.Т. Рыскулова.

По специальности экономист, кандидат экономических наук, государственный аудитор.

Трудовую деятельность начал ассистентом аудитора в ТОО «Азаматаудит».

В 2004-2011 годах занимал должности старшего ассистента аудитора, менеджера-руководителя проектом, управляющего представительством в городе Алматы.

С 2011 по 2016 годы член ревизионной комиссии по городу Алматы.

С декабря 2016 года — заместитель руководителя аппарата акима ЮКО.

В 2017-2019 годах возглавлял Управление экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области, далее -Управление экономики и бюджетного планирования Туркестанской области.

С 2019 года работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента, государственным инспектором Администрации Президента.

На совещании с активом области Умирзак Естаевич отметил, что новый заместитель имеет большой опыт работы на ответственных руководящих должностях и пожелал ему успехов в работе.

Глава региона также поздравил Жолдымурата Аманбаева, который ранее занимал эту должность, и вышел на пенсию. Поздравив его с 63-летием юбилеем аким области отметил, что Жолдымурат Ермуханович проработал более 40 лет в различных сферах.

«Ваши знания, опыт и деловые качества помогли вам пройти путь от рядового работника сферы сельского хозяйства до известного политического деятеля, заместителя акима области. Я рад, что на пути становления новой столицы страны – города Нур-Султан мне пришлось поработать вместе с вами. Также вы внесли большой вклад в преобразование Туркестана. Я уверен, что вы и дальнейшем будете прилагать все усилия для процветания нашей Родины и светлому будущему Туркестана»,- сказал глава региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области