Обладатель звания «Лучший педагог» получает вознаграждение в установленном размере.

Сегодня в методическом центре управления образования города Шымкент начала работу специальная комиссия по определению кандидатов на республиканский конкурс «Лучший педагог».

Победителей определят члены комиссии, состоящие из представителей партии «Nur Otan» и Агентства по противодействию коррупции, опытных учителей Назарбаев Интеллектуальных школ, сотрудников института повышения квалификации педагогических кадров, квалифицированных ученых.

«Чтобы конкурс проходил открыто и в целях предупреждения различных вопросов особое внимание было уделено формированию жюри. В этом году кандидаты сдали свои работы в электронном формате. Члены комиссии анализируют представленные документы через монитор. А в прошлом году на конкурс поступило 165 портфолио. Бумаг было очень много. Из них 12 педагогов были признаны лучшими, 3 учителя, ставшие лучшими в республике, прославили честь нашего города. В целом, можно с гордостью сказать, что наша работа в прошлом году в этом направлении была плодотворной. В этом году мы возлагаем большие надежды на участников конкурса», — сказала директор методического центра Меруерт Медетбекова.

Отметим, в целом по городу свои заявки и документы на конкурс «Лучший педагог» подали 75 претендентов. Цель конкурса — внедрение лучших педагогических практик креативных, инициативных учителей.

Обладатель звания «Лучший педагог» получает вознаграждение в установленном размере. Кроме того, педагог-мастер, которому выплачивается 50% надбавка к заработной плате, на квалификационную категорию может подать внеочередное заявление.