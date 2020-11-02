Стали известны имена победителей второго тура «Лучший педагог-2020» из Туркестанской области.

Достойным этого высокого звания педагогам вручили сертификаты на 850 тысяч тенге и сертификат. В республиканском конкурсе были представлены 11 учителей из районов области, которые были отобраны по стажу работы, квалификации, а также по успехам учеников. Трое лучших педагога из 11 были отмечены в республике, им были вручены денежные призы в размере 1000 МРП. Впервые таким образом были отмечены заслуги и труды педагогов. Как отметили победители республиканского конкурса, подобные поощрения стимулируют и вдохновляют на созидательный труд .

Жаксыгуль Сулейменова, учительница сш №21 г. Туркестана:»Наш труд оценили. Это радует. Работа педагогов — не из легких. Важно воспитать не только образованных, но достойных, порядочных граждан. Я поздравляю всех коллег с такой высокой наградой. Это результат нашего с вами ежедневного труда».

Шынар Оразова