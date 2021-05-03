Жители Толебийского района бьют тревогу и жалуются на бездействие местных чиновников. В нескольких населенных пунктах района хронические перебои с подачей питьевой воды, передает Otyrar.kz

В редакцию издания поступают жалобы от жителей поселка Коксайек, люди уверяют, что перебои с подачей воды регулярны и ее отключают без предупреждения.

«Воду подают с перебоями, а если она и идет, то напор очень слабый. При этом вода мутная. У людей Ораза, была Пасха, вот так без воды были, а если и есть, то очень слабый напор и она мутная. Сейчас уже никакая не течёт. Постирать второй день не можем. Машинка останавливается и начинает пищать», — рассказывает жительница поселка.

Тем временем в акимате Толебийского района ссылаются на ремонтные работы, мол, произошла авария на центральном водопроводе.

«В ходе ремонта центрального водопровода в селе Коксайек произошло повреждение водопровода. В связи с этим были проведены восстановительные работы. Также в настоящее время ведутся соответствующие работы по увеличению давления воды», — пояснили в акимате Толебийского района.

Учителя одной из школ поселка тоже жалуются на перебои с водой. По словам педагогов, приходится для школьников воду кипятить и отстаивать, так как из крана со слабым напором идет мутная вода.

«Она немного отстоится, потом кипятим, так и пьем. И такая вода в школе», — пояснили учителя.

Журналисты несколько раз обращались в управление ЖКХ Туркестанской области, однако те, в свою очередь ссылались на местный акимат и отдел ЖКХ Толебийского района. Заместитель главы Туркестанской области на вопрос в социальных сетях ответил.

«Информация принята, акиму района и начальнику управления ЖКХ позвонил», — пояснил в сети Сакен Калкаманов, заместитель акима Туркестанской области.

Люди в свою очередь намерены жаловаться Главе Государства, с просьбой решить их проблему, так как местные власти, по их мнению, бездействуют.

«Пусть приедет Умирзак Шукеев и разберется, ну сколько можно? Это издевательство полное, сколько можно? Мы же не скот? Почему такое наплевательское отношение? Уже сколько можно? На Оразу нет воды, что нам делать? Если она и есть, пусть приедут и сами ее пьют. Они даже не знают какая тут вода. Пусть это будет на вашей совести, если таковая есть», — говорят жители.

Проблема с подачей питьевой воды в Толебийском районе не решается давно. За это время сменилось несколько глав районов и области, а вот полного решения этой проблемы пока нет.

Когда материал готовился к выходу, в акимате Толейбиского района сообщили, что проблема решена и непрерывно подается чистая питьевая вода. Однако, в это же время, жители говорили обратное и прислали фото (смотреть последнее фото), уверяя что напор слабый и вода мутная.