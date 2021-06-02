За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцинировано 2 549 человек:

I компонент — 503, II компонент – 2 046. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 175 760 человек. Из них 87 301 человек получили два компонента вакцины.

На 2 июня в городе зарегистрировано 54 случая заражения КВИ. 16 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 38 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 376 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6).

Кроме того, 2 июня были проведены проверки 202 объектов. Из них в 6 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

В городе функционируют более 40 пунктов вакцинации.