Александра Капустина прошла Великую отечественную войну и в свои 98 бодра и даже планирует отправиться в путешествие.

Ветеран войны живет в Толебийском районе, там осталось только два ветерана. Александра Петровна проработала всю жизнь на руководящей должности. Стойкая, строгая и добрая! Съемочная группа Оtyrar побывала у Александры Петровны в гостях.

Как сразу стало ясно, женщина мечтает о встрече с сыном. Пандемия внесла свои коррективы, приехать родные из России пока не могут. Но не проходит и дня, чтобы они не разговаривали по телефону. Соцработники помогают Александре Петровне осваивать видеосвязь, они и присматривают за ветераном. Прекрасная женщина называет свой возраст элегантным. Здесь ни у кого и тени сомнения. Секретом своего долголетия 98-летняя женщина называет доброту.

Уроженка Ленгера в 1940 году поехала учиться в Киев. Когда началась война Александре исполнилось 19. Девушка попала на фронт. Назад в Ленгер она вернется через полтора года, здесь и останется.

О своей молодости Александра Петровна рассказывает с улыбкой, красивую девушку всегда замечали, поклонников было — хоть отбавляй. Свое сердце она отдала фронтовику. В счастливом браке супруги прожили сорок лет.

Александру Петровну регулярно навещают гости.

-Аким района часто заходит: всегда что-то к чаю приносит, — улыбается ветеран.

На прощание Александра Петровна дает совет, помнить, что никогда не поздно сделать то, о чем вы всегда мечтали. Сама она решила отправиться в путешествие: сначала к сыну, а потом… как получится.