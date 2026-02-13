Стали известны размеры пособий ветеранам в 2026 году

С начала 2026 года ветеранам в Казахстане выплачено 1,5 млрд тенге в виде специального государственного пособия.

В целом на текущий год на эти цели предусмотрено 17,7 млрд тенге.

По состоянию на 1 февраля в стране проживает 76 059 ветеранов. В их числе — 69 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 250 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 626 ветеранов боевых действий на территории других государств и 33 114 тружеников тыла периода ВОВ.

Ежемесячное специальное государственное пособие выплачивается из республиканского бюджета независимо от получения иных социальных выплат.

В 2026 году размеры пособий составляют:

— ветеранам ВОВ — 16 МРП (69 200 тенге);

— лицам, приравненным к инвалидам вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных в период ВОВ — 7,55 МРП (32 654 тенге);

— лицам, приравненным к участникам ВОВ — 6,19 МРП (26 772 тенге);

— участникам боевых действий в Афганистане — 6,19 МРП (26 772 тенге);

— военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке границы СНГ, участвовавшим в миротворческой операции в Ираке и урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе — 4,8 МРП (20 760 тенге);

— труженикам тыла — 2,13 МРП (9 212 тенге).