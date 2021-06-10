На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы ценообразования на строительные материалы.

С докладами выступили председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

По данным Бюро национальной статистики, рост цен за январь-май т.г. на первичное жилье составил 8%, на вторичное жилье — 13%. В январе-апреле рост цен на отечественные строительные материалы составил 16%.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития (КазНИИСА), с начала года выросли цены на бетон (12%), цемент (5%), трубы полиэтиленовые (10%), кирпич силикатный (6%). Наибольший рост цен наблюдается на импортозависимые материалы — арматуру и стекло, обеспеченность которых на внутреннем рынке составляет менее 50%.

По информации самих участников рынка стройматериалов, основными причинами повышения цен стали удорожание с января текущего года электрической энергии, ГСМ и услуг магистральной железнодорожной сети.

В целях борьбы со спекулятивным ростом цен на строительные материалы Агентство по защите и развитию конкуренции направило 26 уведомлений об устранении признаков нарушений и необходимости снижения цен производителям и поставщикам кирпича, цемента, арматуры, щебня, полиэтиленовых труб.

Для оказания ценового воздействия на участников рынка с 10 производителями стройматериалов заключены комплаенсы о соблюдении норм антимонопольного законодательства. На увеличение стоимости жилья повлиял не только рост стоимости строительных материалов, но и ажиотажный спрос.

По данным Бюро национальной статистики, с начала года количество сделок увеличилось в 2,5 раза, в сравнении с прошлым годом. В этой связи в рамках исполнения поручения Главы государства по недопущению ажиотажа и увеличения цен на рынке жилья в адрес 14 строительных компаний направлены уведомления о снижении цен.

«Высокие темпы строительства увеличивают потребность в строительных материалах, доля которых от всех затрат в строительстве составляет почти 50%. В этой связи крайне важно принятие срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке», — сказал А. Мамин.