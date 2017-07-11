Судья областного суда ЮКО принял мужчину в женской юбке

В Шымкенте перед зданием Южно-Казахстанского областного суда протестовал местный житель, надев женскую юбку, пишет портал NUR.KZ.

30-летний житель Шымкента, попросивший не указывать его имя и не показывать лицо, говорит, что поводом для его протеста стали ошибки в текстах местных судей — в одном из них его назвали «гражданкой», в другом неправильно был указан адрес его места жительства.

Областной судья Мухтар Каримов, который принял участника акции протеста, сказал, что на его письма уже отвечали.

«Если утверждаете, что постановление задело честь и достоинство, то составляйте жалобу», — посоветовал судья.

Протестовавший в женской юбке мужчина позже сообщил, что по этому вопросу обратился с заявлением к председателям областного суда и Верховного суда.