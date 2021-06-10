В Шымкенте полным ходом идут работы по благоустройству берегов реки «Бадам» от нефтеперерабатывающего завода до микрорайона Забадам.

Аким города Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительных работ на территории.

Строительство объекта ведется в 2 этапа. Согласно 1 этапу отремонтировано и введено в эксплуатацию 3 км территории. На втором этапе согласно проекту протяженность работ по благоустройству составит 6,7 км. Генеральный подрядчик – ТОО «СтройСервис-7».

Аким города вместе с руководителями отрасли встретился с генеральным подрядчиком и выслушал возникшие вопросы. Строительство объекта поручено завершить качественно и до конца года.